Число погибших при взрыве в жилом доме в Нижневартовске выросло до двух человек. Об этом сообщили в экстренных службах 4 декабря.

По последним данным, пострадали 10 человек, из них четверо госпитализированы. Всего были эвакуированы 52 жителя дома, в одной из школ развернут пункт временного размещения.

Инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. На месте работают шесть бригад скорой помощи, 31 сотрудник ГУ МЧС по ХМАО, задействовано девять единиц техники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причиной происшествия мог стать взрыв газа. При этом известно, что дом не был газифицирован. В одной из квартир был обнаружен разгерметизированный баллон.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этажи.

По факту происшествия прокуратурой организована проверка.