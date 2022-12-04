Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть

Позиция Москвы по потолку цен на нефть неизменна, она будет продавать нефть только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сказал он в эфире «России 24».

Как напомнил Новак, российское правительство неоднократно указывало на то, что это нерыночный, неэффективный инструмент, который противоречит всем правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Накануне издание The Hill написало, что потолок цен на нефть из России обернется для Запада провалом. Отмечалось, что на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти, поэтому после введения ограничений цены на нефть они могут подняться еще выше.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.