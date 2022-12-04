Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России

За заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России в европейской архитектуре безопасности не последует действий. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил 4 декабря в своем Telegram-канале, комментируя слова французского лидера.

«СМИ сразу же заговорили о том, что в Париже, мол, всё же помнят о дипломатии, а Франция якобы сохраняет «автономию от США». Но поводов для таких суждений, по сути, нет», — написал Пушков.

В последние годы за словами французского лидера не следовало действий, подчеркнул сенатор.

Он напомнил заявления Макрона о «смерти мозга НАТО», после которого, по его оценке, политика альянса если и изменилась, то в худшую сторону. Также Макрон обещал «уговорить поляков и прибалтов начать диалог с Россией», однако ничего не произошло.

«Это поляки и прибалты говорят Парижу, как вести себя с Россией, а не наоборот», — добавил политик.

По мнению Пушкова, Макрону ничего не мешало настаивать на гарантиях безопасности последние несколько лет, особенно осенью 2021 года, когда Москва поставила этот вопрос перед НАТО

Однако тогда никто предложений Макрона не услышал, так как США заняли позицию против предоставления России таких гарантий.

«Так что заявления Макрона следует воспринимать не как руководство к действию, а как некие абстратные формулы, которые он вставляет в свой дискурс. Даже если формулы верные, с другими членами НАТО они не согласованы, а потому представляют собой просто слова», — заключил он.

Ранее, 3 ноября, Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

1 декабря политик заявил о планах поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.

В Кремле в свою очередь отметили, что в планах Путина пока нет разговора с французским лидером.