Украинские боевики нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил ТАСС.

В центре города зафиксировано как минимум три попадания по жилым кварталам в районе улиц Университетской и Щорса.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Ворошиловскому району было выпущено шесть снарядов.

Ранее в этот день стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Донецку. По последним данным, при обстреле пострадали девять человек.

Один из снарядов попал в частный дом. На кадрах с места происшествия виден пожар, охвативший здание. Рядом с домом стоит пожарная машина и спасатели.

Накануне украинские военные также обстреляли частный сектор в Кировском районе Донецка. Пострадавших не было.

2 декабря ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Огонь велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Очевидцы сообщали о прямом попадании в гастроном.

В результате попадания одной из ракет погибли два человека.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса.

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