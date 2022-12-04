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Пользователи Twitter резко отреагировали на слова премьера Финляндии о ЕС и США

Пользователи Twitter резко отреагировали на слова премьера Финляндии Марин о зависимости Европы от США
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Финляндии Санну Марин за слова о том, что Европа слаба и столкнулись бы с проблемами в обороне без поддержки США.

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По мнению комментаторов, Вашингтон не желает участвовать в украинском конфликте напрямую, ему выгодно, чтобы Европа слабела, действуя против России, и в результате не смогла отказаться от американского газа и нефти.

«Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине», — написал один из пользователей.

Читатели считают, что Финляндия стала марионеткой США и НАТО.

«Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США», — отметил другой пользователь.

О военной зависимости Европы от США Марин заявила накануне, 3 декабря, на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии. Она подчеркнула, что европейским странам нужно усилить оборонный потенциал. Эта необходимость возросла на фоне украинского конфликта, добавила политик.

До этого, 11 октября, стало известно, что США посоветовали Европейскому союзу инвестировать в собственную оборону, так как внимание Вашингтона скоро может полностью переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Отмечается, что армии стран ЕС «хронически недофинансированы».

23 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что США полностью управляют НАТО, а все страны — члены блока являются сателлитами. Депутат добавил, что крупные европейские компании переходят под контроль США, переводят туда активы. По его мнению, это «сигнал того, что Европа является марионеткой в руках США».

В тот же день китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов написала, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС.

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