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Боксер Кудряшов оценил исход боя Исмаилова и Шлеменко

Боксер Кудряшов заявил, что Исмаилов удивил своей выносливостью в бою со Шлеменко
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Боец MMA Магомед Исмаилов удивил скептиков своей выносливостью в поединке с Александром Шлеменко, состоявшемся накануне, 3 декабря. Но и Шлеменко показал себя молодцом, отметил в беседе с «Известиями» российский боксер Дмитрий Кудряшов.

«Мага (Магомед. — Ред.) удивил всех скептиков тем, что хорошо дышал в крайних раундах — четвертом и пятом. Александр тоже молодец: в такой ситуации, когда в крайних боях были поражения, он в принципе смотрелся достойно», — подчеркнул спортсмен.

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По его мнению, Исмаилов был мощнее визуально и физически. Кудряшов признался, что ожидал другого сценария боя, но Магомед не стал увлекаться борьбой и сделал акцент на ударной мощи.

«Хотелось бы больше ударов по корпусу от Шлеменко, которые могли бы замедлить Исмаилова. Но, как говорится, каждый боксирует настолько, насколько позволяет его соперник. И советовать со стороны — одно дело, а быть в октагоне — совсем другое. Александру, естественно, виднее, как и что», — добавил боксер.

Исмаилов одержал победу над Шлеменко 3 декабря и взял эксклюзивный пояс турнира RCC 13. Исмаилов одержал победу решением судей со счетом 50:44.

По итогам боя Шлеменко отметил, что не может поверить в проигрыш всех раундов.

Также после поединка Исмаилов призвал хейтеров, которые предрекали ему поражение в сражении против Александра Шлеменко, «закрыть хлеборезки». Он напомнил, что в Сети ему писали об отсутствии шансов на победу, если бой будет длиться дольше трех раундов.

Боец подчеркнул, что четко отработал во всех пятиминутках. И назвал бой «бескомпромиссной рубкой». По словам Исмаилова, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.

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