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Наука
Капсула корабля «Шэньчжоу-14» приземлилась на севере КНР с тремя космонавтами
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Капсула корабля «Шэньчжоу-14» приземлилась на севере КНР с тремя космонавтами

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Xin
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Спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-14» приземлилась на севере Китая с тремя космонавтами на борту, сообщается 4 декабря в эфире Центрального телевидения КНР (CCTV).

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«Посадочный модуль пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14» успешно приземлился», — указано в сообщении.

Известно, что корабль приземлился в 20:09 по местному времени (15:09 мск) на севере страны. Как сообщается, все три космонавта находятся в хорошем состоянии.

Китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя членами экипажа на борту отправился на орбитальную станцию «Тяньгун» 5 июня. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Пуск был произведен в 10:44 по пекинскому времени (5:44 мск).

Прошлый экипаж станции «Тяньгун» вернулся на Землю 16 апреля, после того как провел на орбите полгода. За это время он совершил выходы в открытый космос, провел работы с манипулятором, а также осуществил ряд научных экспериментов.

Космическая станция «Тяньгун» (известна также как Китайская космическая станция) — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Это третья китайская посещаемая орбитальная станция в проекте «Тяньгун». Предыдущие проекты «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» были лабораториями, предназначенными для отработки процессов стыковки и экспериментов, связанных с длительным пребыванием экипажей на орбите.

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