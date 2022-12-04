Генпрокурор Ирана Монтазери объявил об упразднении полиции нравов на фоне протестов

Власти Ирана на фоне протестов в стране упразднили полицию нравов, которую обвиняют в гибели иранки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Об этом в 4 декабря сообщило агентство AFP со ссылкой на генпрокурора страны.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», — говорится в материале.

Как отметил Монтазери, полиция нравов не имела «ничего общего с судебной системой».

Газета The Guardian сообщила, что в Иране могут пересмотреть закона об обязательном ношении женщинами хиджаба.

«И парламент, и судебные органы работают над этим вопросом, о том, нужны ли какие-либо изменения в законе», — приводит издание слова генпрокурора.

При этом, как утверждает газета, президент Ирана Эбрагим Раиси в субботу заявил, что республиканские и исламские основы страны закреплены конституционно. Однако, по его словам, есть методы реализации конституции, которые могут быть гибкими.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. После гибели Махсы Амини иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

В 2018 году суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.