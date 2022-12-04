Reuters узнало об отсутствии у ОПЕК+ планов менять добычу из-за потолка цен ЕС

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) не намерена менять свою политику на фоне того, что страны G7 и ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть, сообщает 4 декабря Reuters со ссылкой на свои источники в организации.

«ОПЕК+ готова придерживаться своих целевых показателей по добыче нефти, <…> сообщили четыре источника в ОПЕК+ на собрании альянса, после того как страны «большой семерки» (G7) договорились об ограничении цен на российскую нефть», — указано в публикации.

Отмечается, что сегодня в 15:00 мск пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого участники организации проанализируют ситуацию на рынке и дадут рекомендацию по параметрам нефтяного соглашения, которая будет утверждена на заседании всех глав делегаций.

Ранее, 2 декабря, страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Позднее, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Зеленский также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом потолка цен. Тогда же посольство России в Вашингтоне отметило, что введение потолка цен на российскую нефть способствует усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.