Нерыночный механизм

Страны Европейского союза договорились о введении потолка цен в $60 на импортируемую российскую нефть. Это ограничение, обсуждавшееся уже несколько месяцев, было задумано как инструмент ограничения доходов РФ от экспорта нефти, однако так, чтобы избежать резкого скачка мировых цен, а также для того, чтобы отечественное черное золото осталось на мировом рынке.

Как предполагается, обеспечиваться соблюдение этого потолка будет тем, что, в случае если нефть купят по цене выше потолка, ее поставщикам будет отказано в услугах, связанных с морской транспортировкой, а также со страхованием и перестрахованием, которые оказываются преимущественно компаниями развитых стран.

У государств ЕС изначально не было консенсуса по поводу потолков цен и их размеров. Так, Польша и страны Балтии предлагали установить лимит в $30. В этом смысле симптоматично, что Польша, ранее отказавшись от российской нефти, совсем недавно вновь запросила поставки по трубопроводам с 2023 года, поэтому решение этих стран исключительно политически мотивировано. Кроме того, такие страны, как Греция и Кипр, справедливо полагают, что слишком низкие ценовые потолки могли отразиться на их судоходных компаниях. А вот Венгрию и вовсе освободили от необходимости соблюдать ограничение.

Европейцам важно крайне осторожно относиться к установлению потолка цен на нефть по нескольким причинам. Во-первых, определение предела происходит вне рыночных механизмов. Долгое время страны ЕС не могли договориться о том, на каком уровне будет установлен потолок, и это объясняется тем, что никому неизвестно, каким должен быть максимум и как он будет работать.

Установленный предел очень близок к нынешней цене российского экспорта, и в данном смысле потолок малоэффективен, поскольку доходы отечественных экспортеров сохранятся. Себестоимость добычи в России $30–40 в условиях потолка $60 позволит продолжать добычу и не закрывать скважины, дальнейшее возобновление производства на которых было бы очень сложно и затратно.

Однако эти рассуждения, скорее всего, не имеют большого значения. Скорее всего, Россия вовсе откажется от морского экспорта нефти в Европу, поскольку не согласна с тем, чтобы ей диктовали условия. Но это не значит, что Россия полностью прекратит экспорт нефти в ЕС. Следует учесть, что сохранятся значительные поставки в страны Центральной и Восточной Европы, в частности в Венгрию. Кроме того, нефть, поставляемая морем, может экспортироваться в другие страны, например в Турцию, а затем ее же будут направлять в страны ЕС. Но тогда европейцы будут получать топливо дороже.

Во-вторых, экспорт российской нефти отлаживался годами, и участники торговли вряд ли сразу примут новые условия. Нефтетрейдеры уже испытывают недовольство, поскольку ожидают риска «перекрытия» нефти в больших объемах, чем ожидается. Поэтому трейдеры начнут искать лазейки, каким образом можно обойти требования ЕС. Кроме того, Россия будет стремиться продолжать наращивать экспорт в страны Азии, поэтому она будет использовать услуги судоходных и страховых компаний Индии и Китая. К тому же есть вероятность вовлечения в экспорт российской нефти больших объемов теневого танкерного флота. В конечном итоге поведение игроков рынка сделает потолки цен не такими значимыми, как это ожидается сейчас.

В-третьих, Россия и так уже увеличила морские поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, и этот тренд только усиливается, поэтому именно соглашения о цене с этими странами в перспективе более значимы для РФ. Тогда как европейские потолки будут играть всё менее важную роль по мере сокращения экспорта нефти на Запад. По сравнению с периодом до начала специальной военной операции Китай, Индия и Турция уже втрое увеличили морской импорт российской черного золота, до 2 млн баррелей в сутки (это 70% морского экспорта российской нефти).

Пока нет достоверных оценок относительно того, как потолок повлияет на мировые цены (если, конечно, Россия существенно не ограничит добычу или экспорт нефти, что пока маловероятно). Не следует исключать и резкого скачка котировок, и это зависит не от размера потолка, а от того, сколько российской нефти уйдет с мирового рынка.

Даже в условиях прекращения морских поставок в Европу, скорее всего, в краткосрочной перспективе доходы России от экспорта нефти могут снизиться, поскольку импортеры из Индии и Китая будут требовать еще больших скидок, хотя и так получают топливо с дисконтом.

Установление предельной цены ознаменует собой начало конца свободной международной торговли, и, возникнув единожды, такие прецеденты в перспективе могут стать плохой, но весьма распространенной практикой на других мировых рынках. Оптимистичный настрой европейских дипломатов еще ничего не значит. Важно учитывать, что рынки не ждут вводимых ограничений и потенциально возможные перебои с поставками усилят дисбалансы, которые продолжат негативно отражаться на мировой экономике в целом.

Кроме того, за счет потолка цен вряд ли можно будет обеспечить стабильные поставки нефти европейским потребителям (тем более что в ЕС ожидается дефицит дизельного топлива), поэтому компании и домохозяйства стран региона продолжат явно ощущать влияние энергетического кризиса.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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