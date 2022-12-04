Экономист рассказал о снижении цены на ряд товаров перед Новым годом

Перед Новым годом в России традиционно подешевеет ряд товаров из сезонных летних сегментов. Об этом в воскресенье, 4 декабря, рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

В целом же значительного снижения цен к концу года, по словам эксперта, ждать не стоит. Черников напомнил, что в настоящее время почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции.

«Конечно, хотелось бы увидеть существенное падение в так называемых ажиотажных товарах, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией: консервы, туристическое оборудование, медикаменты. Сейчас спрос на них упал, но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым выросшим ценам», – отметил Черников в беседе с «Прайм».

При этом, серьезного роста цен на эти категории товаров перед Новым годом эксперт не спрогнозировал.

22 ноября сообщалось, что в России уменьшилась усредненная базовая стоимость компонентов для оливье, составив составила 281 рубль. Это что на 30% ниже уровня индекса оливье Росстата за 2021 год.

Ранее, 1 ноября, аналитики спрогнозировали динамику роста цены на продукты в РФ в 2023 году. Сообщалось, что повышение цен на мясо, скорее всего, будет на уровне инфляции и составит приблизительно 4–5%. Отмечалось, что могут также незначительно вырасти на крупы. Кроме того, по информации экспертов, рост цен может коснуться алкоголя.

В середине октября производители и эксперты рассказали «Известиям», что со следующего года сладкие газированные напитки могут подорожать минимум на 7% без учета инфляции. Предполагается, что максимум цены могут вырасти более чем на 20%, в случае если с 2023 года будет введен акциз для сладкой газировки.