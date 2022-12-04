Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности для России остановят спецоперацию

Обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби допустил, что Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности. Об этом он написал в статье, опубликованной 4 декабря на сайте издания.

Автор публикации напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего США и Евросоюзу учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — подчеркнул журналист.

По его мнению, одним из первых и основных положений будущей архитектуры безопасности в Европе станет отказ Финляндии и Швеции от вступления в Североатлантический альянс.

Днем ранее в беседе с журналистом телеканала TF1 Макрон заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана включить гарантии для России. Странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности, отметил политик.

В июне президент РФ Владимир Путин назвал экстраординарной ситуацией события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.

17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

Ранее, в мае, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО. Однако результата они не принесли: 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они отказали России в гарантиях безопасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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