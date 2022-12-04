Реклама
Прямой эфир
Мир
На индонезийском острове Ява начал извергаться крупнейший вулкан
Армия
Минобороны рассказало о провале попыток наступления ВСУ в Павловке
Армия
В ЛНР уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы
Общество
В Госдуме назвали уехавших из России бизнесменов покинувшими Родину страдальцами
Общество
В Москве простились с актрисой Стешенко
Общество
В России подорожает часть железнодорожных билетов в 2023 году
Мир
В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов
Мир
В Европарламенте призвали подать жалобу на США в ВТО
Мир
При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек
Происшествия
Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1700
Политика
Новую Конституцию в ДНР планируют принять до конца года
Происшествия
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Сюжет:

Обозреватель 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности для России остановят спецоперацию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби допустил, что Запад может положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности. Об этом он написал в статье, опубликованной 4 декабря на сайте издания.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

Автор публикации напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего США и Евросоюзу учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — подчеркнул журналист.

По его мнению, одним из первых и основных положений будущей архитектуры безопасности в Европе станет отказ Финляндии и Швеции от вступления в Североатлантический альянс.

Днем ранее в беседе с журналистом телеканала TF1 Макрон заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана включить гарантии для России. Странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности, отметил политик.

В июне президент РФ Владимир Путин назвал экстраординарной ситуацией события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.

17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

Ранее, в мае, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО. Однако результата они не принесли: 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они отказали России в гарантиях безопасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022