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Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
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Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших подрыв

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В Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали ведение подрывной детельности на освобожденных территориях. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Он отметил, что населенные пункты региона полным ходом зачищаются от украинских преступных элементов.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, у задержанных изъяли десятки единиц оружия, в том числе взрывчатку и гранатометы.

Глава Чечни подчеркнул, что командование российских силовиков уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов.

«Я выражаю искренние слова благодарности командованию и бойцам наших спецподразделений за результативную работу!» — добавил он.

Ранее, 2 декабря, в ходе зачистки в Херсонской области чеченские бойцы обнаружили схрон с огнестрельным оружием, которым могли воспользоваться диверсанты.

До этого, 25 ноября, стало известно, что несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более 300 противодесантных мин, обнаружили в ходе оперативных мероприятий в Энергодаре Запорожской области.

30 ноября Кадыров сообщил, что в Благовещенке Запорожской области после оттеснения украинских националистов из населенного пункта бойцы чеченского ОМОНа приступили к зачистке территории от диверсантов. Отмечается, что во время досмотра обнаружены тайники с украинскими оружием и боеприпасами, которые могли бы быть использованы диверсантами.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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