В Москве простились с актрисой Стешенко

Прощание с артисткой Театра Луны Наталией Стешенко прошло в похоронном доме Троекуровского кладбища Москвы в воскресенье, 4 декабря.

Проститься с ней пришли поклонники, друзья, коллеги и родственники. Актрису проводили в последний путь длительными аплодисментами.

Актрису обнаружили мертвой 28 ноября. 37-летняя актриса Наталия Стешенко (Семаго) скончалась в своей квартире.

По предварительным данным, ей стало плохо, ребенок попросил соседей вызвать врачей. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти женщину.

Стешенко родилась в Казахстане. В 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». В фильмографии актрисы есть роль в сериале «Лига обманутых женщин».