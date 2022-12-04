В США назвали способные остановить конфликт на Украине два слова

«Гарантии безопасности», в этих двух словах американский журналист, редактор издания 19FortyFive Джек Бакби видит основу для завершения украинского конфликта. По его словам, страны Запада легко бы могли положить конец конфликту, предоставив России гарантии безопасности.

Он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

«Противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение», — полагает журналист.

Он допустил, что одним из положений архитектуры безопасности в Европе может стать отказ Швеции и Финляндии от вступления в НАТО. Кроме того, это может стать началом урегулирования украинского конфликта.

Ранее в воскресенье читатели Welt в комментариях поддержали предложение президента Франции о гарантиях безопасности для России. Многие отметили, что если бы это было реализовано в прошлом году, то не произошло бы конфликта на Украине.

3 декабря в беседе с телеканалом TF1 Макрон заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана включить гарантии для России. Странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности, отметил политик.

В июне президент РФ Владимир Путин назвал «экстраординарной ситуацией» события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.

17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

Ранее, 9 мая, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО. Однако результата они не принесли: 3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они отказали России в гарантиях безопасности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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