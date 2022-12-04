ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель

В Евросоюзе завершилась процедура утверждения решения установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, сообщается в официальном журнале ЕС.

Так, запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, имеющих российское происхождение, сказано в документе.

Уточняется, что нефть, произведенную не в России и не принадлежащую российскому физическому или юридическому лицу, можно перевозить транзитом через Россию по цене выше установленного потолка.

При этом потолок цен ЕС предполагает наличие переходного периода. Ограничение цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

При этом блок намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие сырье из России по цене сверх потолка. При пересмотрах лимита Евросоюз планирует каждый раз устанавливать его на уровне на пять процентов ниже рыночной цены.

Многие европейские и российские эксперты полагают, что это решение ЕС, G7 и Австралии, которая согласилась соблюдать потолок, приведет лишь к дальнейшему разбалансированию нефтяного рынка и его фрагментации.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 декабря заявил, что введение потолка цен на российскую нефть больше всего вредит европейской экономике. При этом Сийярто подчеркнул, что в рамках переговоров о предельной цене на российское черное золото Будапешту удалось отстоять свои интересы и добиться, чтобы Венгрия стала исключением из решения ЕС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолок цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации. Он указал, что Москва провела определенную работу по подготовке к установлению потолка цен.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом потолка цен.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

В субботу генеральный директор АНО «ННЦ Ансельм» Максим Канищев рассказал «Известиям», что договоренность о потолке цен на российскую нефть станет «дырявым потолком». Он обратил внимание, что на прошлой неделе нефть из России торговалась на уровне $48, а они установили потолок в $60.