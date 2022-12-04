Разведчик сообщил о повышении уровня взаимодействия российских войск в ЛНР

В российских войсках повысился уровень взаимодействия, что способствует продвижению ВС России вперед. Об этом 4 декабря рассказал разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

Как отметил военный, грамотная тактика и взаимодействие между подразделениями, находящимися в этом районе ЛНР, дают хороший результат.

«Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, тогда пошло продвижение», — рассказал разведчик «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время налажено хорошее взаимодействие всех родов войск, теперь они действуют как единое целое.

«Благодаря этому мы можем двигаться вперед», — заключил спецназовец.

Накануне в Минобороны России сообщили что в ЛНР на купянском направлении российские военные упреждающими ударами предотвратили попытку атаки ВСУ, при этом было уничтожено до 60 украинских военных.

Кроме того, на краснолиманском направлении была пресечена попытка украинских войск атаковать в направлении Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.

За день до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что на купянском направлении была сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков. Кроме того, ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат ВСУ убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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