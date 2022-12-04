Снежная глыба убила восьмилетнего мальчика в детском саду в Магадане

В Магадане восьмилетний ребенок погиб, после того как на него с крыши детского сада рухнула снежная глыба. Масса с сосульками сошла с кровли дошкольного учреждения 4 декабря.

Как сообщает Telegram-канал Магадан ЧП, трагедия произошла в детском саду № 58. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательный отряд и бригада скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре в Домбаровском районе Оренбургской области в результате удара током на крыше здания погиб 11-летний мальчик. Тело школьника было обнаружено в 17:20 на крыше заброшенного здания. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от электротравмы.