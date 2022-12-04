В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России

Читатели немецкой газеты Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего введенный странами «большой семерки» и Австралией потолок цен на российскую нефть «слишком комфортным для Москвы». Комментарии они оставили под публикацией от 3 декабря на сайте издания.

Как отметил украинский лидер, мера не стала «серьезным решением», а цена в $60 за баррель нефти позволит получать России около $100 млрд в год. Советник Зеленского Андрей Ермак пояснил, что для снижения доходов РФ понадобился бы потолок цены на нефть в $30.

Многие читатели указали на «наглость» Зеленского и заподозрили его в желании сделать Европу банкротом.

«Меня шокирует наглость Зеленского. Ему всего мало! Европейским лидерам не мешало бы приструнить его», — написал один из пользователей.

«Я поражаюсь неблагодарности Зеленского. Нравится ему это или нет, мы все зависим от российского сырья», — добавил другой.

«Мир в Европе может быть только с Россией, а не против России. Только американские политики не обращали внимания на уроки истории и имели в виду обратное!» — отметил комментатор.

«Российская нефть найдет своих покупателей. Западу нужно усвоить, что мир не вращается вокруг него. Не нужно себя обманывать», — отметил один из пользователей.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.