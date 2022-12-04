Захарова рассказала «неудачный анекдот» про ОБСЕ и Корейский полуостров

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провалила свою главную миссию. Об этом 4 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«ОБСЕ провалила свою главную миссию — обеспечение безопасности и сотрудничества в Европе. Ни того ни другого нет. И развалило десятилетиями создававшуюся архитектуру баланса сил и взаимодействия как раз западное крыло ОБСЕ, а не какие-то внешние силы», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что организация занимается чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Например, не имеющая никакого отношения к Азии и Корейскому полуострову ОБСЕ на недавнем саммите решила как раз-таки обсудить корейскую проблематику.

«То, что у западников не всё хорошо с географией, мы уже поняли. Но хотя бы своих собственных членов они посчитать могли? Ни Северная, ни Южная Кореи в ОБСЕ не входят», — подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя МИДа, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе имеет такое же отношение к ситуации вокруг межкорейского урегулирования, «как кимчхи к овсянке».

Захарова призвала ОБСЕ заняться ее непосредственными делами, например, «обеспечить визит главы делегации страны — члена ОБСЕ на заседание Совета министров иностранных дел», имея в виду недавний недопуск главы МИД РФ Сергея Лаврова в Польшу.

«Но даже на это ни секретариат, ни государства — участники форума оказались неспособны», — отметила Захарова.

Зато Корейский полуостров спасти — самое оно, указала дипломат. По мнению представителя МИДа, есть вероятность, что следующими «объектами спасения» станут Иран, Венесуэла и вся Африка. Так, Захарова напомнила о словах председателя ОБСЕ в 2020 году, премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Рама, который заявил, что перед ОБСЕ стоят вызовы и возможности за пределами организации, в частности, в Азии и Иране.

Такими образом организация просто отказывалась фиксировать кризис, который восемь лет набирал обороты не просто на ее просторах, а в самом центре Европы — на Украине, указала Захарова.

«Действующие председательства» находили любые предлоги изыскать проблемы вне территории ОБСЕ, искали повод заняться любой чепухой, лишь бы не Украиной. Итог заметен. И на этом неудачный анекдот про ОБСЕ и Корейский полуостров можно было бы заканчивать, если бы не два обстоятельства. На мероприятие по межкорейскому урегулированию НЕ пригласили представителей КНДР. Обсуждали Украину», — добавила она.

Накануне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия сделала официальный демарш на пленарных заседаниях СМИД в связи с недопуском делегации во главе с Лавровым. Он добавил, что СМИД организации в Лодзи прошел в пустых разговорах о поиске инструментов для «наказания России» в контексте Украины.

1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода РФ из ОБСЕ. По его словам, организация из-за позиции против России теряет свою эффективность и возможность на деле заниматься теми вопросами, которыми должна.

Ранее в этот же день Лукашевич отметил неспособность ОБСЕ урегулировать украинский конфликт на протяжении многих лет начиная с 2014 года. По его словам, организация имела на это все шансы, но не дала «никакой реакции на дерзкий многолетний саботаж постмайданными властями Украины» Минских соглашений.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил ОБСЕ в участии в корректировке огня по Донецку и Луганску. По его словам, миссия ОБСЕ встала на сторону киевского режима и уже после прекращения ее деятельности стало известно об участии якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. Он также отметил, что ОБСЕ становится маргинальным образованием.