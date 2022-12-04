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Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона IRA

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Депутаты Европарламента Бернд Ланге и Маркус Фербер отметили необходимость ужесточения политики Евросоюза (ЕС) в отношении США в связи с подписанием президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA). Политики полагают, что закон грозит Европе еще большим ухудшением и без того сложной экономической ситуации, сообщает 3 декабря газета Berliner Morgenpost.

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Ланге, возглавляющий в Европарламенте комитет по торговле, предложил в кратчайшие сроки подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО). По его словам, в ходе разбирательства будет установлено, что действия Вашингтона несовместимы с правилами организации.

Фербер отметил, что Еврокомиссии следует «выложить на стол все инструменты для пыток» и подумать об активизации мер по защите торговли.

«Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно», — подчеркнул политик.

Евродепутаты допустили, что согласование некоторых небольших корректив нового закона возможно в ходе предстоящего саммита Совета по торговле и технологиям, однако существенных изменений ожидать не следует.

Закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA), подписанный Байденом в августе, предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые работают в США в сфере возобновляемых источников энергии.

Уже принятый закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США. Так, покупатели произведенного в США электромобиля с аккумулятором, также произведенным в этой стране, получают субсидию в размере $7,5 тыс. Субсидии также поступят компаниям, которые производят ветряные турбины или солнечные батареи из американской стали.

Как отмечается в статье, производитель электромобилей Tesla уже заявил о том, что пересматривает планы по строительству завода аккумуляторов в Грюнхайде в Бранденбурге (ФРГ) из-за новых субсидий США. В итоге подобная экономическая политика Белого дома не только воспринимается в Берлине как тревожный сигнал, а вызывает страх перед возможной тотальной «деиндустриализацией» Европы.

Ранее, 1 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон обрушился с критикой на американский закон о климате. По его мнению, новый закон сильно ударит по европейскому производству и рынкам сбыта.

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