В Киеве возбудили дело после публикации фото помощника Зеленского в элитном авто

Полиция Киева возбудила уголовное дело о несанкционированном использовании данных камер видеонаблюдения из-за публикации украинскими СМИ фотографии замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко за рулем элитного электромобиля Porsche Taycan. Об этом 3 декабря в своем Telegram-канале сообщило издание «Украинская правда».

Уголовное производство находится в отделе расследования особо тяжких преступлений следственного управления главного управления нацполиции Киева. По данным правоохранителей, фото взято из системы камер видеонаблюдения «Безопасный город».

По данным издания, дело возбудили на следующий день после публикации снимка.

«Украинская правда» в четверг опубликовала журналистское расследование о Тимошенко. Он неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения за рулем электромобиля Porsche стоимостью около $100 тыс. Журналисты отметили, что чиновник, судя по маршрутам передвижения, проживает в элитном поселке под Киевом, который в публикации называют «главным поселением украинских миллионеров», — говорится в материале.

В октябре журналисты другого украинского издания уже публиковали расследование о Тимошенко и его автомобилях. Они сообщили, что в служебных поездках он использует внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный американской General Motors для гуманитарных нужд.

Ранее, 17 ноября, Зеленский заявил, что на Украине больше нет коррупции. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти слова, отметив, что проблема страны, видимо, была не в коррупции и пора «браться за наркоманов».

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную схему, с помощью которой бывший глава государственного предприятия «Укрпатент» и его сообщники под видом закупки бронежилетов для военных присвоили себе государственные средства в размере 250 млн гривен.

В конце августа стало известно, что украинские правоохранители разоблачили троих представителей минобороны, которые при закупке военной амуниции для армии украли около $580 тыс.