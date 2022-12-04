В Германии поддержали слова Макрона о России

Читатели Welt поддержали предложение президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Так они отреагировали на статью газеты от 4 декабря, в которой рассказывалось о том, что французский лидер предложил учитывать обеспокоенности Москвы и дать России гарантии по итогам переговоров по Украине.

«Макрон знает о дипломатии больше, чем немецкие политики», — написал один из комментаторов с ником Cleofide.

Другие читатели также одобрили идеи президента Франции.

«Макрон на правильном пути. Деэскалация — правильный путь. Спасибо Франции за надежду на мир!» — отметил еще один пользователь под ником Schosch.



Читатель с ником Heinz L посетовал, что подобные гарантии не были даны еще в прошлом году.

«Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине», — поделился мнением пользователь.



Его поддержал читатель D.Mu.

«Такое заявление Макрона должно было прозвучать не позднее 2021 года. Нужно серьезно задуматься, как экспансия НАТО на восток повлияла на Россию», — заключил он.



3 декабря в беседе с телеканалом TF1 Макрон заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Макрон также добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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