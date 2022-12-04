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Дипломат Малли: США предпринимают попытки сорвать поставки иранского оружия в Россию

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Белый дом намерен сосредоточиться на «поставках» иранского оружия в Россию, а не на зашедших в тупик переговорах по возобновлению международной ядерной сделки. Об этом 3 декабря сообщило агентство Bloomberg.

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Как рассказал журналистам спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, по его мнению Иран не заинтересован в сделке.

Кроме того, Вашингтон сосредоточен на других событиях мировой повестки. При этом он отметил, что контакты между представителями Европы и Ирана продолжаются, а переговоры официально не приостановлены, добавляет «Газета.Ru».

«Сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сорвать, задержать, сдержать и санкционировать поставки оружия в Россию», — сказал Малли.

Ранее, 23 ноября, глава МИДа исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не получил от Киева доказательств использования в конфликте произведенных в исламской республике беспилотников.

17 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, о поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Запад пытается оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, заявляя подобное, добавил он.

До этого, 5 ноября, глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

В октябре газета The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и беспилотники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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