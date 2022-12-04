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«РИА Новости»: украинских военных вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы

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Командиры военнослужащих украинской армии приказывали им рыть окопы для создания иллюзии для российской воздушно-космической разведки о большом количестве позиций и присутствии на них боевиков. Об этом рассказал журналистам украинский пленный Сергей Грицай 4 декабря.

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По его словам, националисты окапывали Сумскую область. При этом должно было создаваться впечатление, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) много позиций.

«Это командиры говорили. А там, где мы были, не было никого», — цитирует его «РИА Новости».

Задачу окапываться с таким объяснением давал, в частности, некий полковник по фамилии Козлов, который приезжал из Конотопа.

«Рыть, рыть, и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила», — говорил он военным.

Другой пленный Александр Павленко подтвердил эту информацию, уточняет «Газета.Ru». Он отметил, что копали и рыли окопы очень часто, а длина одной позиции могла достигать около двух километров.

Днем ранее российский разведчик рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По словам бойца, если в течение дня бойцы были поражены в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции прибывает такое же количество солдат ВСУ.

Тогда же пленные украинские военнослужащие рассказали, что командование заставляло их переодеваться в гражданскую одежду, чтобы ходить по улицам населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Причина крылась в плохом отношении местных жителей к украинской армии.

По его словам, местные жители не должны были знать, что рядом проживают бойцы ВСУ. Командование приказало сидеть безвылазно в одном из домов, рассказал пленный.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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