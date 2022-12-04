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Захарова напомнила Нуланд о позиции РФ о недопустимости ядерной войны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 декабря прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах РФ по энергосистеме Украины.

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По словам Захаровой, больше энергетических объектов, чем уничтожили США, уничтожили только США и НАТО вместе. Так официальный представитель МИДа отреагировала на высказывание Нуланд о том, что президент России Владимир Путин якобы решил не прибегать к использованию ядерного оружия против Украины из-за «жестких предупреждений» со стороны других государств. Нуланд заявила, что, отказавшись от ядерной эскалации, Россия «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, которые неприемлемы».

«Виктория Нуланд вновь сама себя победила: сначала сами же через подконтрольные СМИ и «мозговые центры» раздували тему ядерной угрозы со стороны России, теперь пытаются свалить с больной головы на здоровую: якобы ядерный армагеддон не наступил из-за «жестких предупреждений» (а не потому, что никто по эту сторону границы его и не планировал)», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что российскую позицию о предотвращении ядерной войны Москва неоднократно разъясняла, в частности, в недавнем заявлении, которое специально перевели для Госдепа США на английский язык.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

18 октября в МИД РФ заявили, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием. При этом отмечалось, что заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины вызывают серьезную озабоченность.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения, в то время как Россия не участвует в ядерной риторике западных столиц.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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