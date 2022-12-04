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Карта спецоперации на Украине 4 декабря

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 декабря можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ продолжают успешные наступательные действия на донецком направлении. В районе города Артемовск (укр. Бахмут) Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения за сутки было уничтожено более 50-ти украинских боевиков и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Кроме того, безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко в ДНР. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии украинские силы со значительными потерями были отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 бойцов убитыми.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 69-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 187-ми районах.

С начала специальной военной операции уничтожены: 337 украинских военных самолетов, 178 вертолетов ВСУ, 2618 беспилотников, 391 зенитный ракетный комплекс, 6983 танка и других боевых бронированных машин, добавил Конашенков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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