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Разведка США ожидает снижения темпов боевых действий на Украине

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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что ожидает снижения темпов боевых действий на Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом 3 декабря написало Reuters.

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«Мы уже наблюдаем своего рода снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это продлится в ближайшие месяцы», — заявила она на ежегодном Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.

По ее словам, и украинские, и российские военные попытаются переоснастить и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы, но возник вопрос, как это будет выглядеть, отмечает «Газета.Ru».

Хейнс подчеркнула, что экономика Украины очень сильно страдает.

Ранее, 16 ноября, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли также отметил, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта.

Кроме того, 14 ноября американский президент Джо Байден заявил, что с наступлением зимы США ожидают замедления темпов боев.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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