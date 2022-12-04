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Apple ускорила перенос части производства из Китая
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Apple ускорила перенос части производства из Китая

Wall Street Journal: Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая
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Фото: Global Look Press/Mateusz Slodkowski
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Американская компания Apple ускорила процесс по переносу части своего производства за пределы Китая. Об этом 3 декабря сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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По данным издания, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продукции не в Китае, а в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Также Apple призывает стремиться снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что решению компании способствовали недавние беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

В статье, со ссылкой на аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, отмечается, что компания «больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса связана с одним и тем же местом».

28 ноября сообщалось, что неблагоприятная ситуация с COVID-19 и протесты на Foxconn Technology Group, самом большом в мире заводе по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу, могут привести к снижению производства в объеме до шести миллионов смартфонов до конца года. Часть сотрудников покинула предприятие из-за волнений, поэтому компания не сможет возобновить производство к концу месяца в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 20 тыс. сотрудников завода Foxconn заболели COVID-19. Отмечалось, что рабочих не выпускают с территории предприятия и общежитий для предотвращения распространения вируса. В связи с этим часть персонала изъявила желание покинуть производство.

23 ноября стало известно о протестах на предприятии. Уточнялось, что большая группа рабочих маршировала по дороге, при этом им противостояли полицейские.

В Китае в последние дни фиксируют рекорды по числу случаев СOVID-19. Так, 27 ноября темпы распространения коронавируса в КНР достигли отметки в 39 791 выявленный случай за сутки.

С 25 ноября, пятницы, жители многих крупных городов КНР проводят акции протеста против строгих ограничительных мер из-за COVID-19.

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