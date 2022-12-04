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При пожаре в частном доме в Приморье погибла 74-летняя женщина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Приморском крае в ночь на воскресенье, 4 декабря, произошел пожар в частном доме, погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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Пожар начался поздно вечером в субботу.

«Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Менжинского в г. Артем», — говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей горели кровля и веранда дома. В сгоревшем доме было обнаружено тело 74-летней пенсионерки.

На месте работают сотрудники региональных СУ СК и МЧС. Выясняется причина пожара.

Ранее в этот день сообщалось, что двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Оренбурге. Первыми прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Причины возгорания, а также причины смерти погибших пока не установлены. К ликвидации пожара было привлечено 27 человек и девять единиц техники.

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