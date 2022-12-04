В киевском метро разместили портрет Пушкина и цветы на месте закрытого бюста

В Киеве на станции метро «Университет» повесили портрет писателя и поэта Александра Пушкина и разместили цветы рядом. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило украинское издание «Обозреватель».

На фотографиях, опубликованных изданием, видно, что портрет и цветы размещены на стенде с информацией о правилах поведения во время комендантского часа. Уточняется, что раньше на этом месте стоял бюст Пушкина.

Остается неизвестным, кто именно прикрепил на баннер фото писателя и розы.

Ранее, 28 октября, администрация Харьковской области отказались демонтировать памятник русскому поэту Александру Пушкину. Власти региона уточнили, что бюст Пушкина внесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник монументального искусства национального значения.

11 октября памятник Пушкину был демонтирован в Киеве. Как сообщил соучредитель проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, памятник являлся для властей Украины символом «русского мира». Снесенный памятник российскому поэту находился перед зданием национального транспортного университета. При этом в Киеве еще есть восемь памятников и бюстов, посвященных Пушкину.