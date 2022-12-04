В США раскритиковали Байдена за закон о предотвращении забастовок железнодорожников

Американцы раскритиковали решение президента США Джо Байдена принять закон о принудительном предотвращении протестов американских железнодорожников.

В пятницу, 2 декабря, Байден подписал закон, который предполагает одобрение соглашения между профсоюзами и работодателями, которое должно предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников. Запись подписания закона опубликовал телеканал CBS News на YouTube.

«Я надеюсь, что они всё еще бастуют. Отличная работа с рабочим классом, Джо», — отметил gjkmpjdfntkm Astie.

«Вместо того чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — написал пользователь под ником Cameron Glynn.

«Идея! Давайте дадим конгрессу те же самые условия, что и у железнодорожников, и ту же заработную плату», — предлагает FyreFly08.

«Закон подписан, но что мешает железнодорожникам просто не выполнять свою работу?» — спрашивает Ricardo Rodriguez.

Ранее, 28 ноября, Джо Байден призвал конгресс предотвратить забастовку и принять соглашение между работниками железных дорог и работодателями. По его мнению, эта сделка повысит зарплату рабочих на рекордные 24%. Он пояснил, что без железнодорожных перевозок многие отрасли американской промышленности закроются.

В этот же день американский конгрессмен Брайан Фитцпатрик заявил, что забастовка железнодорожников станет разрушительной для американской экономики.

Профсоюзы железнодорожников США добиваются улучшения условий работы и планируют объявить общенациональную забастовку в начале декабря. Она может начаться в том случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов работников железнодорожной индустрии откажется от работы. Всего в этой отрасли в профсоюзах принимает участие до 100 тыс. человек. Они требуют улучшения условий труда и повышения оплаты на 25% в течение пяти лет.