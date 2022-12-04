Исмаилов резко высказался в адрес хейтеров после победы над Шлеменко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов 4 декабря призвал хейтеров, которые предрекали ему поражение в сражении против Александра Шлеменко, «закрыть хлеборески».

Боец поделился, что в Сети ему писали об отсутствии шансов на победу, если бой будет длиться дольше трех раундов.

«Пять раундов отработал, так что всем, кто это писал, кто говорил, хлеборезки закрыли. А всем, кто поддерживал, кто верил в меня, — спасибо. Скушайте за меня что-нибудь вкусненькое, отпразднуем вместе», — сказал Исмаилов.

Боец подчеркнул, что четко отработал во всех пятиминутках. И назвал бой «бескомпромиссной рубкой». По словам Исмаилова, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.

Магомед Исмаилов одержал победу над Шлеменко в субботу, 3 декабря, и взял эксклюзивный пояс турнира RCC 13. Исмаилов одержал победу решением судей со счетом 50:44.

Александр Шлеменко остался недоволен решением судей после поединка. Он не может поверить в то, что не выиграл ни одного раунда.