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Разведка США рассказала о нежелании лидера КНР принимать западные вакцины

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Фото: Global Look Press/XinHua/Zabur Karuru
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не желает принимать западные вакцины от COVID-19, несмотря на народные протесты. Об этом в субботу, 3 декабря, рассказала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

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«Си Цзиньпин не желает принимать западные вакцины, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Китай с коронавирусом, и хотя недавние протесты там не представляют угрозы для правления Коммунистической партии, они могут повлиять на его личное положение», — передает слова Хейнс агентство Reuters.

Она добавила, что глава государства предпочитает китайские вакцины, которые не так эффективны, как западные аналоги.

С 25 ноября, пятницы, жители многих крупных городов КНР проводят акции протеста против строгих ограничительных мер из-за COVID-19.

24 ноября сообщалось, что наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в настоящий момент складывается в провинции Гуандун. В последние несколько недель порядка 35% обращений поступало из этого региона.

Антиковидные ограничения в Китае стали самыми жесткими в мире: полностью закрываются целые районы, останавливаются производства, в отдельных городах даже ограничивают доставку еды.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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