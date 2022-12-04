Российские военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии показали шеврон с портретом главы МИД РФ Сергея Лаврова и надписью, отсылающей к его высказыванию. Фотография одной из нашивок была опубликована в пятницу, 2 декабря, в сообществе дивизии в соцсети «ВКонтакте».

«Есть такая работа — с дебилами разговаривать», — вышито на шевроне.

Ранее, в мае, военкор «Известий» Дмитрий Зименкин нашел среди остатков разбитой техники украинских националистов оторванный шеврон с флагом США. Бойцы ВСУ, среди которых, вероятно, были граждане США, бросили технику, когда были вынуждены отступать.

В марте на оставленных украинскими военными позициях в Марьинке в Донецкой Народной Республике были обнаружены шевроны с флагами Канады и Великобритании. Военный корреспондент Валентин Трушнин подчеркнул, что найденные шевроны доказывают присутствие наемников в рядах боевиков.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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