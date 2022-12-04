Пленный ВСУ рассказал об оборудовании окопов для создания иллюзии множества позиций

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавали приказы рыть окопы, чтобы создать иллюзию для российской Воздушно-космической разведки о большом количестве позиций и присутствии на них боевиков. Об этом рассказал пленный Сергей Грицай в воскресенье, 4 декабря.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций. Это командиры говорили. А там, где мы были, не было никого», — рассказал он «РИА Новости».

Украинский боевик добавил, что такую задачу с таким объяснением давал, в частности, некий полковник по фамилии Козлов, который приезжал из Конотопа. По словам Грицая, полковник говорил: «Рыть, рыть, и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила».

Это же подтвердил и другой пленный боевик — Александр Павленко. Он отметил, что рыли часто. Так, одна позиция могла быть около двух километров.

Ранее, 29 ноября, украинский боевик рассказал, как окопы некоторых подразделений ВСУ превратились в болото после проливных дождей. Украинские националисты вынуждены использовать ведра, чтобы расчистить затопленные траншеи.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что по прибытии на передовую отказываются участвовать в боевых действиях 10% личного состава ВСУ. Так, общая численность подразделения составляла около 500 человек, а в первую неделю отказались ехать на передовую 47 боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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