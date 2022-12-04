Жена Виктора Бута обвинила власти США в отказе в помощи заключенным

Жена осужденного в США Виктора Бута Алла Бут в разговоре с «Известиями» в воскресенье, 4 декабря, обвинила американское правительство в отказе в оказании помощи заключенным.

Она сделала такое заявление после появления информации о том, что осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан находится в тюремной больнице.

По ее словам, власти США не оказывают помощь до тех пор, пока человек не перейдет в критическую стадию, когда речь идет о жизни и смерти. Она добавила, что в России дела обстоят по-другому.

«Наши правозащитники регулярно посещают американских заключенных, в том числе Бриттни Грайнер», — подчеркнула Бут.

18 ноября Виктор Бут рассказал об отсутствии медпомощи и невозможности спать из-за боли. По его словам, ему не оказывали медицинскую помощь на протяжении восьми месяцев. Он также выразил надежду на скорое возвращение домой.

9 ноября адвокат осужденного россиянина рассказал, что Бут вернется на Родину лишь при условии, что Вашингтон предпримет конкретные шаги для обмена заключенными с Москвой.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.