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Военнослужащим ЗВО вручили государственные и ведомственные награды

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), проявившие мужество, отвагу и героизм в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса, получили государственные и ведомственные награды. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры ЗВО, отличившиеся на передовой и в прифронтовой зоне, были награждены следующими боевыми наградами: орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медалями Жукова, наградами «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Военнослужащим также вручили подарки.

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Кроме того, отличившимся военным были досрочно присвоены новые воинские звания. Офицеры командования ЗВО и командиры военных подразделений поблагодарили служащих за самоотверженную ратную службу, пожелав им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

После церемонии награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения боевых задач.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что командование войсками Центрального военного округа вручило государственные награды военнослужащим войск радиоэлектронной борьбы. Государственными наградами — медалями Суворова, Жукова и Знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими Крестами были награждены стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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