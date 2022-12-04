В США предрекли снижение боевых действий на Украине в ближайшие месяцы

Разведка США ожидает снижение темпов боевых действий на Украине в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявила в субботу, 3 декабря, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Как передает ее слова Reuters, в перспективе встанет вопрос о том, как будет обстоять ситуация в зоне конфликта по итогу зимнего периода.

Ранее, 16 ноября, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли высказал мнение, что зимой боевые действия на Украине могут замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта.

Кроме того, 14 ноября американский президент Джо Байден заявил, что с наступлением зимы США ожидают замедления темпов боев на Украине. Байден пояснил, что в США не станут вести никаких переговоров без участия Украины, так как это решение, которое Киев должен принимать самостоятельно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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