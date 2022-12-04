ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

Евросоюз опубликовал решение об введении предельной цены на нефть из РФ в официальном журнале блока. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.

«Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, имеющие российское происхождение или экспортированные из России», — сказано в документе.

Уточняется, что нефть, произведенную не в России и не принадлежащую российскому физическому или юридическому лицу, можно перевозить транзитом через Россию по цене выше установленного потолка.

Также указывается, что ограничение стоимости нефтепродуктов вступит в силу 5 февраля. При этом в январе 2023 года будет рассматриваться пересмотр предельной цены на нефть из РФ.

О предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель страны G7 и Австралия договорились 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.