Экономист рассказала о риске остаться без части пенсии

Работодатель не всегда добросовестно перечисляет положенные взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), это может привести к тому, что вы недосчитаетесь положенной пенсии. Об этом рассказала в воскресенье, 4 декабря, замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева агентству «Прайм».

Чтобы не допустить подобной ситуации, экономист порекомендовала следить за перечислениями в ПФР. Делать это можно на сайте фонда или через портал налоговой инспекции.

Григорьева напомнила, что работодатель должен перечислять в Пенсионный фонд 22% от суммы затрат, направленных на оплату труда работников. Например, если зарплата сотрудника составляет 50 тыс. рублей, то отчисления в ПФР должны составить 11 тыс. рублей.

Однако есть условия для применения пониженных тарифов. Например, для малого и среднего бизнеса тариф общих взносов составляет 15%, а для IT компаний — 7,6%.

Кроме того, должны быть и зачисления в Фонд социального страхования (ФСС) — 2,9% и в Фонд медицинского страхования (ФОМС) — 5,1%.

25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 января пенсии в России будут проиндексированы на 4,8%. По его словам, если сопоставить пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года, то совокупный прирост составит 15,3%.

Ранее в этот день сообщалось, что часть пенсионеров в декабре получит двойную пенсию. Об этом напомнила экономист Галина Семенова. Она пояснила, что это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период январских праздников.