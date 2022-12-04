Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 4 декабря

Облачная погода с прояснениями, отсутствие осадков, местами гололедица и от 9 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в воскресенье, 4 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от -9 до -7 градусов, ночью — вплоть до 15 градусов ниже нуля.

На территории Московской области ожидается от 12 градусов мороза в дневное время суток и до аналогичного показателя — в ночное.

Прогнозируется ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба.

1 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.