Шлеменко не устроило решение судей после поражения от Исмаилова

Российский боец Александр Шлеменко остался недоволен решением судей после своего поединка с Магомедом Исмаиловым. Об этом он рассказал в воскресенье, 4 декабря, в беседе с «Известиями».

Шлеменко не может поверить в то, что он не выиграл ни одного раунда.

«Мне не понять решения судей. Я не говорю, что победил, тем более с меня судья снял балл. Но что я все пять раундов проиграл… Мне кажется, что хоть один-то раунд я должен был забрать», — рассказал боец.

Он также рассказал о том, почему у него выпала капа во время боя. Из-за сломанного носа он мог дышать только ртом, а при малейшем касании капы она тут же вылетала, говорит Шлеменко.

Магомед Исмаилов одержал победу над Шлеменко в субботу, 3 декабря, и взял эксклюзивный пояс турнира RCC 13. Исмаилов одержал победу решением судей со счетом 50:44.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов накануне рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.