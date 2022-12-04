В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу, 3 декабря, в нескольких областях Украины. Это следует из данных сервиса по оповещению населения.

Сирены звучат на территории Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Сообщается также о тревоге, объявленной в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских боевиков, передает «Страна.ua».

Днем в субботу, 3 декабря, на территории Киева была объявлена воздушная тревога. За день до этого сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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