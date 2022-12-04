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«Известия» показали кадры ночного дежурства бойцов полка «Север»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Укрепление, на котором несет боевую службу полк «Север» имени Ахмата Кадырова в Херсонской области, тянется на 150 м. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в субботу, 3 декабря, показал кадры ночного дежурства бойцов.

«Всё укрепление тянется на расстояние до 150 м. И через каждые 10–15 м встречаются огневые точки для стрелков. Высота окопа практически с человеческий рост», — отметил Тимашев.

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Военнослужащий поделился, что крыша укрепления может выдержать любой артобстрел. У бойцов есть комната, в которой они по очереди отдыхают. На посту военнослужащие сменяют друг друга каждые два часа.

Участок, на котором они несут службу, ответственный, так как до позиций боевиков около 10 км.

«Во время ночного дежурства противник пытается атаковать. Но мы держимся. Всякие высадки, бомбежки, пехота пытается прорваться. Но всё у них безуспешно», — рассказал военный.

Ранее, 30 ноября, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал кадры с передовых позиций военных на запорожском направлении. Наблюдательные позиции российских войск расположены в 800 м от националистов. По словам корреспондента, боевики действуют по ночам, но пройти по полю не в состоянии — оно заминировано, поэтому они пытаются двигаться по лесополосе.

В сентябре военный эксперт, корреспондент отдела армии «Известий» Богдан Степовой рассказал, как укрепляют и обустраивают блиндажи в Донбассе. Так, в укрытии есть места для оружия рядом со входом, «чтобы в случае тревоги схватить автомат и побежать на боевую позицию», и места для отдыха и личных вещей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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