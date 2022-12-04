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Связисты под шквалистым огнем боевиков эвакуировали раненых сослуживцев

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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Во время установки антенны позиция российских связистов подверглась минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Лейтенант Динар Саляхутдинов, несмотря на полученную контузию, вместе с раненным в руку старшиной Тимуром Моточенковым организовали эвакуацию раненых сослуживцев в безопасное место. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 4 декабря.

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Сводному экипажу под командованием лейтенанта Саляхутдинова совместно с экипажем старшины Моточенкова была поставлена задача по развертыванию комплекса спутниковой связи в целях обеспечения связью передового пункта управления с российскими подразделениями, выполняющими задачи на линии соприкосновения.

В результате разрыва одного из снарядов часть сводного экипажа была ранена. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие связисты под огнем противника развернули и настроили аппаратуру связи. Самоотверженные и профессиональные действия лейтенанта Динара Саляхутдинова и старшины Тимура Моточенкова позволили выполнить поставленную задачу и сохранить жизни российских военнослужащих.

Украинские боевики предпринимали попытки наступления для восстановления контроля над утраченной территорией. Так, младший сержант Дмитрий Сотников, призванный в рамках частичной мобилизации, уничтожил пять человек личного состава противника из крупнокалиберного пулемета.

Российский военнослужащий не дал боевикам прорвать рубеж обороны во время непрерывного огня из БТР. В итоге националисты, понеся существенные потери, были отброшены на исходные позиции. Благодаря отважным действиям младшего сержанта Сотникова удалось уничтожить наступающего противника и удержать оборонительный рубеж.

Ранее, 3 декабря, расчет реактивной системы залпового огня под командованием лейтенанта Богдана Алексеева ударил по позициям украинских боевиков во время обороны одного из населенных пунктов, в результате чего были уничтожены подходящие резервы боевиков — до 30 человек и пять единиц военной техники. После удара, нанесенного при смене стартовой позиции, расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, лейтенант Алексеев воспользовался условиями местности, оперативно вывел расчет и боевую машину из опасной зоны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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