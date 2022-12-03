В Совбезе прокомментировали потолок цен на нефть РФ кадром из фильма «Сияние»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 3 декабря, отреагировал на решение стран Запада ввести ограничение цен на нефть из России.

В своем Telegram-канале политик опубликовал кадр с замерзшим Джеком Николсоном из фильма Стэнли Кубрика «Сияние».

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть», — говорится в надписи на картинке.

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолок цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом потолка цен.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.