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Будапешт назвал потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что потолок цен на нефть из России навредит экономике ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Введение потолка цен на российскую нефть больше всего вредит европейской экономике. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 декабря оценил решение стран G7 и Австралии установить предельную цену на энергоресурс в $60 за баррель.

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«Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены», — указал венгерский дипломат.

Сийярто подчеркнул, что в рамках переговоров о предельной цене на российское черное золото Будапешту удалось отстоять свои интересы.

«Нам удалось добиться защиты безопасности энергоснабжения нашей страны», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

2 декабря страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

После этого в Еврокомиссии сообщили, что потолок цен на российскую нефть не будет применяться в течение 45 дней в отношении судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января. Отмечается, что цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее.

В этот же день, 3 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолок цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о том, что Россия прекратит поставлять нефть в страны Европы на фоне введения Евросоюзом потолка цен. Тогда же посольство России в Вашингтоне отметило, что введение потолка цен на российскую нефть способствует усилению неопределенности и росту издержек для потребителей сырья.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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