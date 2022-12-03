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Российский боец Штырков победил Бакытжанулы в Екатеринбурге

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российский спортсмен ММА Иван Штырков одержал победу в бою против своего соперника Асылжана Бакытжанулы на домашней арене в Екатеринбурге в субботу, 3 декабря. Поединок состоялся в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Противостояние Штырков начал с проверки техники ног, а Бакытжанулы в первые минуты первого раунда занимал выжидающую позицию. Далее российский спортсмен старался перейти в борьбу, прижав Асылжана к клетке. К середине раунда бойцы уже лежали на мате: Штырков перевел поединок в партер, он полностью взял под контроль ход первого раунда.

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Во втором раунде произошел размен между бойцами. Асылжан начал использовать преимущество в росте. Далее спортсмены начали борьбу. Штырков отпустил по Асылжану пару джебов, апперкот и мидлкик.

В третьем раунде Штыркову приходилось сдерживать натиск оппонента, он замедлял удары и предпочитал работать в стойке. В конце раунда россиянин, вероятно, начал борьбу, чтобы потянуть время.

Ранее, 30 ноября, перед боем Штырков оценил Асылжана Бакытжанулы. По его словам, определенных планов на бой он не делал. Соперника видел только в паре боев, просмотренных по телевизору.

Также 3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13. В главном поединке встретятся Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным.

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