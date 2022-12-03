Ирландский политик призвал главу ЕК поспособствовать приближению мира на Украине

Евросоюз должен прекратить раздувать пламя конфликта на Украине и взять курс на установление мира, заявил 3 декабря ирландский политик Майкл Макнамара, обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны», — отметил он в ходе своего выступления на совместном заседании парламента в Дублине, посвященном пятидесятилетию членства страны в Евросоюзе. Трансляция велась на сайте парламента.

Макнамара также отметил, что ЕС был создан для того, чтобы поддерживать мир, и блок не должен отходить от этой цели.

«Евросоюз был создан, чтобы поддерживать мир во всем мире, и не должен отклоняться от этого курса», — подчеркнул политик.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, но им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Глава турецкого МИДа при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

31 октября российский лидер Владимир Путин заявил о том, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Путин добавил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то что позиция РФ известна.

При этом Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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